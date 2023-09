Mitigés dans les chiffres, positifs dans la manière à Rebecq

Deux fois menés au score lors de leurs deux premières rencontres du championnat, les Rebecquois sont à chaque fois parvenus à revenir dans la rencontre. Si effectivement, on peut voir le verre à moitié vide par le fait que la RUS Rebecquoise est à chaque fois menée au score, on peut aussi le voir à moitié plein lorsqu’il s’agit d’analyser la capacité du groupe à se révolter et à recoller au score. C’est en tout cas avec cet élan de positivisme que Régis Demolie, défenseur central de l’équipe, veut aborder les choses, même si clairement Rebecq aurait pu clôturer cette première semaine avec un 6/6. "C’est certain que nous sommes passés à côté de deux victoires, qui nous auraient permis de nous lancer parfaitement. Nous sommes dans une phase, où avec beaucoup de nouveaux joueurs, on cherche encore pas mal nos automatismes sur le terrain, et cela peut se ressentir sur certaines actions défensives. Après, je reste convaincu qu’à partir du moment où on joue notre football, on fait mal à nos adversaires et on se montre supérieur dans le jeu. On sait que la série demande un football parfois beaucoup plus direct, ce qui nous correspond moins, et c’est dans ce travers-là qu’on ne doit pas tomber. On a une équipe qui a été construite pour jouer au foot, pour combiner et construire les actions. On doit rester fidèles à ces principes et la différence se fera naturellement. Au-delà de ce constat, on doit tout de même souligner la solidarité et la force de caractère présentées au sein du groupe. On ne lâche rien, malgré le score et ça, c’est de bon augure."