Lella après la défaite de Braine en D3 ACFF: "On doit être plus tueur dans le rectangle"

Au lieu de ça, les Jaune et Bleu ont rapidement concédé un but-gag sur une savonnette de Berghmans puis raté l’occasion de se relancer avec une tête de Tis sur la latte et un envoi de Wallaert que le gardien est allé chercher dans sa lucarne. "Quand on prend un but face à une telle équipe qui va certainement jouer le Top 3, ça devient compliqué vu son organisation et sa solidité. Onhaye mérite sa victoire mais je trouve les chiffres sévères."

Braine revient déjà sur terre après son succès initial face à Couvin. "Ça ne peut nous faire que du bien, estime l’ancien défenseur de Gosselies qui entame sa deuxième saison au stade Gaston Reiff. La plupart des garçons découvrent la série et doivent apprendre qu’il faudra être plus tueur dans le rectangle adverse. Tout le monde peut battre tout le monde et si on ne marque pas assez rapidement, on n’est jamais à l’abri. C’est un peu ce qui nous est arrivé l’année passée."

Cela dit, rien n’est mal fait. "Ce match-ci venait un peu trop tôt et la donne aurait peut-être été différente dans quelques semaines. Car l’équipe monte en puissance, on n’aurait jamais cru faire quasi jeu égal avec Onhaye à ce stade et c’est de bon augure pour la suite. Quant à moi, je suis plutôt bien en jambes à bientôt 34 ans (rires) et je reprends du plaisir."

Le RCSB devra se remettre en selle dès dimanche contre Ciney. "Je les jouais il y a quelques années et c’était pas mal. Ici, je n’ai aucune info mais on doit boxer dans la même catégorie. Cela dit, ce sera chez nous, on devra donc faire le jeu et prendre les points."