Genappe affrontera Sirault en demi-finale des play-off de Nationale 2

Hector Tubiermont, le responsable de Genappe, n’était pas mécontent du tirage au sort. "À Oeudeghien et Hamme-Zogge, deux adversaires potentiels en demi-finales des play-off, nous n’avions pas eu de point en championnat. Sirault est un tirage qui ne me déplaît pas. Nous avions gagné à domicile contre Sirault et nous avions été battus 13-11 au retour. Je voulais absolument éviter Hamme-Zogge, une équipe qui ne nous convient pas", signale-t-il.