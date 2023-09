Des barrages peu favorables aux régionaux

Nil et Ottignies éliminés

En régionale 3, Ottignies était opposé à Pironchamps et Clermont. "Les choses se sont déroulées comme imaginés. Nous avons eu tout d’abord eu deux rencontres ennuyeuses comme la pluie."

Pironchamps a aligné des joueurs évoluant plus haut, tuant rapidement tout suspense. "Les rencontres contre Clermont ont été beaucoup plus amusantes", signalait le président ottintois, Alain de Moffarts.

Pironchamps s’est imposé samedi 7-0 contre Ottignies et 1-7 contre Clermont qui, lui, s’est incliné 6-7 contre Ottignies. Le dimanche, Clermont s’est incliné 4-7 contre Ottignies et 1-7 contre Pironchamps. Ce dernier a battu Ottignies. Au classement, Pironchamps compte 12 points, Ottignies 4 et Clermont 2.

Nil-St-Vincent jouait aussi les barrages. Les Nilois ont fait bonne figure samedi à domicile en s’imposant 7-5 contre Pipaix. Ils ont ensuite perdu 2-7 contre Montroeul. Le dimanche, Nil a été battu 7-1 par Pipaix et s’est à nouveau incliné 2-7 contre Montroeul. Au classement, Montroeul compte 10 points, Pipaix 5 et Nil-St-Vincent 2.