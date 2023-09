D3A ACFF: Ethan Gilles après la défaite de Jodoigne à Arquet: "Ce n'était pas nous"

1/6 comme bilan après deux journées, il y a mieux. "Ce n’est pas ce que l’on avait imaginé, d’autant plus que le match contre une très bonne équipe de Manage était encourageant mais ici, à Arquet, ce n’était pas nous."

Inutile de dire que le match de dimanche contre Belœil, le jour du fan day du club, s’annonce déjà très important. "Il est temps de lancer notre championnat."

D’un point de vue plus personnel, Ethan fait partie des quelques éléments à avoir prolongé à la Cabouse. "Je me sens bien pour le moment, présent en milieu de terrain. Je fais ce que le coach me demande. Au niveau de l’équipe, c’est jeune et nouveau. On a réalisé une bonne préparation avec du rythme et de l’envie et on va disputer une bonne saison, à condition de ne pas répéter une prestation comme celle de samedi."