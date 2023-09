NIL-ST-VINCENT: Philippe Janssens (10-2 Sam Janssens), Jérémy Sauvenière, Raphaël Ghislain, Cédric Sauvenière, Sébastien Staumont.

Les Nilois ont largement dominé une formation de Morville, cette dernière s’étant montrée incapable de rivaliser avec les visités dimanche. Morville n’a jamais fait le poids face à la force de frappe de l’équipe visitée, emmenée par Sébastien Staumont et Cédric Sauvenière au rectangle.

Nil-Saint-Vincent a concédé deux jeux en première période et un troisième jeu à 11-2 avant que Sauvenière et Raphaël Ghislain ne visitent les perches. "Je ne comprends pas qu’une équipe pareille soit championne. Mais, en milieu de deuxième période, nous nous sommes laissés endormir. Si nous ne nous étions pas ressaisis, nous aurions fini par jouer de la même manière que nos adversaires", indiquait Sébastien Staumont qui voulait en finir au plus vite. Il frappait d’ailleurs outre à 12-3 et était imité par Cédric Sauvenière dans le dernier jeu. "Je pensais réellement que Morville était plus fort", poursuivait Sébastien Staumont.

Les visiteurs étaient pourtant au complet. "Les équipes d’Aisemont et de Gilly, qui ont terminé deuxième et troisième de notre série dans la phase classique du championnat, étaient supérieures à Morville, soulignait le capitaine Philippe Janssens. Nous avons gagné 13-3 sans faire une grande lutte. Morville avait quatre livreurs qui livraient au petit-milieu !"