Season Opening P1: "Un rendez-vous fédérateur"

Le rendez-vous, désormais bien ancré dans le calendrier était pris en charge par le Rebond Ottignies cette année. "C’est la première fois que nous l’organisons", évoque Sébastien Dufour, le président du club.

Et pour cause. Le cercle ottintois, qui a ses quartiers aux Coquerées, découvre la P1 avec ses représentants masculins. "Cet événement est une opportunité d’apporter notre soutien à notre filière hommes, qui a seulement commencé à se développer à partir de 2014. Le projet s’est construit sous la houlette d’Olivier Mulaba et Thomas Thys, avec des U14. On a laissé le temps au temps et, dix ans plus tard, les voici en P1. Avec le Season Opening, on peut entamer notre aventure au sein de l’élite en marquant le coup."

Samedi soir, les Ottintois ont d’ailleurs réuni toutes leurs équipes au Blocry, en prélude à la prestation de leurs comparses masculins. Une manière de garantir une belle assistance. Quelque 200 personnes ont garni les tribunes pour assister à la première victoire des hommes conduits par Thomas Thys (81-56 face au RPC Anderlecht). "C’était une belle fête du basket", confie le président, dimanche matin, au sortir d’une courte nuit.

Les autres rencontres n’ont malheureusement pas connu le même pic d’affluence. "En moyenne, il y a entre 50 et 60 spectateurs par match. Ce n’est pas énorme, mais c’est déjà plus que pour certaines rencontres disputées dans des conditions classiques."

Cela ne doit donc pas servir à remettre en cause le bien-fondé d’un tel rendez-vous.

"Une initiative comme celle-ci fédère les clubs, les joueurs et contribue à la promotion de notre sport, estime Sébastien Dufour. Elle a le mérite de permettre aux équipes de se rencontrer, de faire connaissance. Sur le plan sportif, c’est aussi l’occasion pour les coaches de voir à l’œuvre tous leurs adversaires sur un même plateau, de les scouter."

Une aubaine qu’ils saisissent visiblement tous au bond. "C’est chouette de voir la passion qui les anime à tous les niveaux. Tous les coaches sont présents, ils préparent sérieusement leur championnat. Tout cela contribue à donner de la crédibilité à la division."

Un argument supplémentaire pour donner sens à l’investissement ottintois. "Au total, une soixantaine de bénévoles se sont relayés tout le week-end. Pour qu’un tel rendez-vous se passe bien, il est indispensable de s’appuyer sur une grande équipe d’organisation", conclut Sébastien Dufour.