Quarts temps: 22-20, 21-16, 20-11, 23-10.

WATERLOO: Kaminski 0, Vlaeminck 15 (3x3), Vancampenhout 6, Maeter 4, Delbrassine 2, D’Hose 2, Kabangu 8, Carème 2, Schietecatte 8 (2x3), Mbessang 10.

La logique a été respectée, les locaux justifiant leur statut de favori par un écart de près de trente points au score final. Le parcours du RWB en Coupe de Belgique est définitivement scellé. "Notre première mi-temps était bonne, relate Sébastien Dufour. Malheureusement, nous étions amorphes au retour des vestiaires. Le temps que nous réagissions, il était trop tard."

Le coach waterlootois n’en tient pas rigueur à ses ouailles. Il a apprécié leur prestation d’ensemble. "Simplement, nos erreurs se sont payées cash face à un opposant de ce niveau. On a pris une leçon d’efficacité et de lecture du jeu. Lommel évolue une division au-dessus de nous, cela nous a permis de voir ce que nous devions encore travailler. J’ai apprécié la mentalité de mes gars, ils se sont donnés jusqu’au bout. C’est positif, cela démontre que tout le monde a envie d’aller de l’avant. La cohésion est bonne, on sent que ce groupe a envie de travailler ensemble."

De bon augure avant la reprise du championnat, dans une quinzaine de jours.