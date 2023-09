P3D: Sans briller, Beauvechain l’emporte 0-3 à Jandrain et lance bien sa saison

Dominateur dans l’entrejeu dès l’entame de la partie, Beauvechain émergeait assez rapidement sur un corner mal dégagé par la défense. Jandrain ne se montrait quasi pas dangereux en première période mais prenait l’initiative à la reprise et Streel se détendait sur un tir de Fontaine pour éviter l’égalisation. Quelques instants plus tard, Vanden Bossche doublait l’écart sur un coup-franc qui laissait Pagnoul de marbre. Streel empêchait alors les locaux de revenir dans le coup en s’interposant face à Somme puis, sur un contre, Gossia s’y reprenait à deux fois pour inscrire le numéro trois. "On s’attendait à un déplacement compliqué face à l’ancienne équipe d’Huppaye et je pense qu’on n’a pas volé ces trois points car on a fait le boulot en plantant trois buts et en n’ayant pas encaissé", se satisfaisait le T1 visiteur, Jabran Albahtouri. Il était dit que Jandrain ne marquerait pas à l’image de ce penalty de Pierard détourné par Streel à la 95'. "Beauvechain mérite sa victoire mais le score est forcé car ils n’ont eu que 3-4 occasions et profité de deux erreurs flagrantes", soufflait Frédéric Pierre.

La technique

Cartes jaunes:Fontaine, Vrins, Dupeuble

Buts:Gossia (0-1, 12'), Vanden Bossche (0-2, 73') Gossia (0-3, 80').

JANDRAIN:Pagnoul, M. Lebon, Dupeuble, Jaspart, Heye (46' T. Lebon), Vrins, Somme, Robert (76' Catry), Amaï (46' Pierard), Noël, Fontaine (69' Renard).

BEAUVECHAIN: Streel, Mathot, Fabeck, D’Heur, N. Cobbaut, Vanden Bossche, Gossia (81' Champion), Crickx, Skinkel (79' E. Cobbaut), Loicq (74' Garcia), Selemani (64' Lejeune).