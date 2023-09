Mélin a fait le gros du travail en première période. "Un premier match n’est jamais facile et on avait l’habitude de mal démarrer. Je suis donc très content car les joueurs ont livré une prestation sérieuse, souligne Benoit Lamine (T1). Avec une grosse première mi-temps puis un peu plus de déchets en deuxième en raison de la fatigue, mais tout en ayant affiché un bel esprit de groupe."

Première compliquée pour les Huppaytois. "Il n’y a pas eu photo car on est tombé sur plus fort, admet Gaëtan Gramme (T1). L’adversaire a joué juste avec son jeu habituel fait de longs ballons sur Salmon. Le score en dit long et reflète notre situation avec une équipe en reconstruction."

Orp-Noduwez – Jodoigne B 7-2

Buts: E. Loureiro (1-0, 11'), Joiret (2-0, 12'), Kulkens (3-0, 18'), Pierquin (4-0, 19'), Omakomba (4-1, 31'), Sanwo (4-2, 46'), Kulkens sur pen. (5-2, 53'), Joiret (6-2 et 7-2, 55' et 58').

Orp n’a pas loupé son entrée malgré un passage difficile en début de seconde période. "Jodoigne est remonté avec de bonnes intentions, ils font 4-2, puis on bénéficie d’un penalty litigieux qui nous remet dedans, indique Mathieu Michielsens (T1). Mais, la victoire est méritée, notamment avec une première demi-heure d’un très haut niveau."

Les visiteurs étaient menés 4-0 après vingt minutes. "Le score aurait été moins fleuve sans ce penalty imaginaire et on est bien remonté après le repos, mais on s’est montré trop gentil en défense et nos jeunes doivent prendre conscience du chemin à parcourir", résume Frédéric Stoffelen (T1).

SC Jodoigne – Chastre B 4-0

Buts: Congosto (1-0, 4'), Dumont (2-0 et 3-0, 16' et 35'), Degroote (4-0, 68').

Le plus dur était fait au repos pour les locaux. "On a livré un match sérieux avec une bonne prestation dans le jeu, résume Martin Dehut (T1). Même si on a beaucoup trop raté avec notamment trois lattes et deux poteaux. Mais, pour une première, on a quand même mis quatre goals sans en avoir encaissé, on peut donc être satisfait."

Malgré les chiffres, les Chastrois ont adopté une attitude positive. "C’est face à ce genre d’équipe, avec des joueurs n’ayant rien à faire en P3, qu’on apprend, constate Jonathan Fadeur (T1). Ce fut un match compliqué mais je suis fier de mes joueurs qui se sont battus avec de l’envie et du caractère, même si le score aurait pu être plus lourd vu les montants adverses et notre gardien qui a sorti un gros match."

Bierges – Grez B 1-4

Buts: Bahati (0-1, 17 '), Snoussi (0-2, 21'), Dubois (0-3, 39'), Ben Hammou (0-4, 52'), Van Der Haegen (1-4, 85').

Les Gréziens avaient déjà tué tout suspense à la mi-temps. "Sans être extra, on a été dominateur dans tous les secteurs, on a bien fait circuler le ballon, et on a marqué quand il fallait. À 0-3, la seconde période a été sous contrôle malgré pas mal de déchets, mais on est satisfait avec les trois points", conclut Nicolas Gilles (T1).

Les Biergeois ont soufflé le chaud et le froid. "Notre première mi-temps fut exécrable, déplore Sébastien Goossens (T1). La seconde fut plus positive après une gueulante dans le vestiaire et on fait d’ailleurs 1-1 sur cette partie-là, mais c’est compliqué de revenir quand on est mené 0-3 au repos."

Perwez B – Ronvau B 2-0

Buts: Meunier (1-0 et 2-0, 50' et 65').

C’est en seconde période que les joueurs de Perwez ont fait la différence. "C’était compliqué en première car on n’a pas trop joué au foot et notre gardien conserve le zéro en gagnant un face-à-face avec le joueur adversaire, précise Guillaume Joly (T1). On a pris les devants à la reprise en jouant mieux au foot, on met deux goals puis on a bien géré, ce qui nous permet finalement de prendre un bon départ."

Les Chaumontois peuvent nourrir des regrets sur l’ensemble du match. "On doit mener 0-1 avec cette grosse occasion, estime Christophe Aubecq (T1). Même à 2-0, on a encore eu des opportunités pour revenir. Pour le reste et malgré deux erreurs sur les buts encaissés, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs car les consignes ont été respectées et on a été bien organisé face à une belle équipe."

Mt-St-André-Mt-Saint-Guibert 4-4

Buts: Delvaux (0-1, 5'), El Machkour (1-1, 10'), Bosmans (2-1, 15'), Maniet (2-2, 30'), Verniest (2-3 et 2-4, 43' et 50'), Degeneffe (3-4 et 4-4, 57' et 80').

Les Guibertins avaient tout en mains pour repartir avec la totalité de l’enjeu au terme d’un match à rebondissements. "Sans dénigrer l’adversaire, on a clairement perdu deux points là-bas, peste Gaël Vanderbrugge (T1). À 2-4, on a complètement perdu le fil du match, tout le monde était hors position et ils reviennent logiquement à 4-4. On s’est mis dedans tout seul !"

Mont-St-André a eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. "Un match avec beaucoup de déchets et des cadeaux des deux côtés, indique Stéphane Decock (T1). Il y logiquement de la frustration chez l’adversaire qui avait tout pour prendre les trois points, mais on a réussi à revenir et je pense que c’est mérité."