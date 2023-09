P3C: Nivelles A et Rixensart B s’imposent, début difficile pour Ottignies

Stockel B – Ittre B 3-1

Ittre B n’a pas à rougir de sa prestation face à une équipe qui vient de descendre de deuxième provinciale. Tout s’est joué en seconde période puisque les locaux prenaient l’avantage après l’heure de jeu avant de doubler la mise. Najdoski redonnait un peu d’espoir aux Ittrois à moins de dix minutes de la fin. Mais dans le temps additionnel, Stockel B tuait le suspense via un troisième goal qui scellait le score.

Polonia – Rixensart B 1-4

Rixensart B a ouvert le score à la 10e minute grâce à Gorjanc mais le Polonia Limelette égalisait deux minutes plus tard. Claes redonnait l’avantage aux visiteurs juste avant la demi-heure. Lorenzo Richiusa, le T1 rixensartois, n’était pas satisfait à la pause: "On a eu trop de déchets à la dernière passe en première mi-temps."

Un défaut qui a été vite corrigé puisque Derhe et Delhaye alourdissaient la marque à la rentrée des vestiaires. Malgré une exclusion chez les locaux, le score ne changera plus. "Il faudra montrer plus la semaine prochaine contre Nivelles A qui est un candidat au titre", explique Richiusa.

Stade Everois B – Ottignies 7-1

C’est Ottignies qui menait grâce à un but d’Ininahazwe dans les premières minutes. "On aurait dû ensuite recevoir un penalty qui n’a pas été sifflé", déplore Sébastien Eggerickx, l’entraîneur ottintois. Evere B marquera deux buts coup sur coup qui provoqueront le naufrage d’Ottignies qui s’incline donc lourdement. Eggerickx était fataliste après la rencontre: "On a joué contre un adversaire plus fort, c’est clair. Mais on a encore beaucoup trop d’absents pour revendiquer quelque chose pour l’instant."

Stéphanois B-Saint Josse B 3-3

Très bonne entame de match du Stéphanois qui prenait l’avantage grâce à des buts de Bergellou et Chourrou. Saint Josse B réduisait l’écart peu avant la pause avant d’égaliser après. Les jeunes locaux reprenaient l’avantage une nouvelle fois via Chourrou à vingt minutes du terme. Mais les Bruxellois arrachaient un point dans les ultimes minutes de la rencontre. Grégory Garcia Duro, le T1 du Stéphanois B, était partagé entre deux sentiments: "Je suis content de ce que mes jeunes joueurs ont proposé. Mais on aurait pu ou peut-être dû mieux faire avec un peu plus d’expérience dans certains moments. Je ne leur en veux pas pour autant."