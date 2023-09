P3C: La Hulpe B – Incourt B 8-0 avec un quadruplé de Mountasir

Eddy Eale, le T1 incourtois, était déçu de la manière dont ses hommes ont réagi: "On a trop vite baissé les bras après les premiers goals et on a fini par lâcher l’affaire !"

Peu avant la mi-temps, Vinclaire nous offrait l’un des buts du week-end sur nos pelouses brabançonnes en venant véritablement nettoyer la lucarne du pauvre Rahoui (3-0). Youssef El Baroudi, entraîneur de La Hulpe B, était satisfait à la pause: "On a su tuer le match avant la mi-temps donc c’était très positif."

La deuxième mi-temps fut une copie conforme de la première. Khatmaoui et Mountasir alourdissaient le score à la sortie des vestiaires (4-0 et 5-0). Les visiteurs vont alors laisser passer la chance de sauver l’honneur en touchant la barre transversale et en ratant un face-à-face. Le début du dernier quart d’heure voyait Azaroual mettre le sixième but de l’après-midi avant que Mountasir, encore lui, ne s’offre son troisième et quatrième pion de la journée (6-0, 7-0 et 8-0). Youssef El Baroudi était donc content même s’il sait qu’il y a encore du travail: "On est encore loin d’être prêt physiquement donc il faudra travailler sur ce point-là. On se rend à Boitsfort B la semaine prochaine et cela va nous permettre de voir où on en est."

Eddy Eale se voulait quant à lui tout de même positif: "On est encore en période de rodage avec beaucoup de nouveaux qui doivent incorporer le noyau. On y verra plus clair dans les prochaines semaines."

La technique

Arbitre:V. Nozza

Cartes jaunes: Vandermotten, Dorpe et Touzani.

Buts:Mountasir (1-0, 4-0, 7-0 et 8-0 ; 10’, 60’ 79’ et 82’), Assoufi (2-0, 24’), Vinclaire (3-0, 42’) et Azaroual (6-0, 74’).

LA HULPE B: Dubay, Azaroual (70’ Assoufi), Souphan, Kichouchi, Khatmaoui (72’ Boumaâza), Mountasir, Assoufi, Ait Lahsen, Touzani, Diaw (60’ Mvano), Boubnan, Vinclaire.

INCOURT B:Rahoui, Jullien (63’ Bah), Changa, Vandermotten, Kabisa Iben, Sow, Dorpe, Brasseur, Saudoyez, Gourlet (55’ Blondel), Granville (80’ Lempereur).