Les Waterlootois ont mené au score avant que leur adversaire inverse la tendance en seconde période. "On est revenu au score juste avant la mi-temps avant de prendre un peu le dessus physiquement en seconde période, analyse le coach des Bruxellois, André Deliens. Ce fut un match avec beaucoup d’engagement des deux côtés et je pense que notre victoire est quand même méritée face à une très belle équipe."

Ganshoren B – AFC Brainois 2-1

Buts: Açikgöz (1-0, 6'), Caglan (2-0, 9'), Gierling (2-1, 63').

Les jeunes Brainois ont démarré le match trop tard. "On n’est pas dedans durant les premiers quarts d’heure puis on rentre doucement dans le match, et c’était beaucoup mieux en deuxième mi-temps, note Pascal Hoffman (T1). On domine, on revient à 2-1 et on se crée encore l’une ou l’autre occasion, mais on n’a pas su revenir. On va retenir la seconde période et les garçons ont désormais en tête qu’un match commence dès la première minute."

Waterloo B – Suryoyés B 5-1

Buts: Vermeersch (1-0, 2'), Tola (2-0, 9'), Fauconnier c.s.c. (3-0, 26'), Kabobo (4-0, 50'), Bombusa (4-1, 81'), Ngoyi sur pen. (5-1, 89').

Les Waterlootois n’ont pas tremblé malgré l’exclusion de Rukoza juste avant la pause. "On a dû jouer une partie du match à dix mais on a quand même bien maîtrisé l’adversaire, apprécie Pascal Leguillier (T1). Même si on doit pouvoir faire mieux, on n’a pas perdu de plumes, ce qui est agréable et assez positif pour une première."

Ophain B – Nivelles B 3-1

Buts: De Camps (1-0, 17'), Pauwels (2-0 et 3-0, 30' et 45'), Cranembrouck sur pen. (3-1, 78').

Le président nivellois, Rudy Dechamp, a pris le sifflet en l’absence d’un arbitre. Ophain a fait mouche sur de belles constructions en première période. "On aurait pu marquer davantage mais le score de 3-0 reflétait une très bonne entame de notre part, apprécie Patrick Longfils (T1). Ce fut un peu plus brouillon par la suite mais ce fut une belle prestation d’ensemble."

Nivelles a proposé deux visages trop différents. "On prend assez rapidement un 2-0 puis on rate un penalty et on se prend le troisième dans les arrêts de jeu, raconte Dimitri Veny (T1). À la reprise, on est allé au duel, le ballon tournait mieux et on est récompensé avec ce goal sur penalty, mais on n’a pas réussi à mettre un deuxième."

Ittre – Brussels City B 7-2

Buts: Leclerc (1-0, 10'), De Waele (2-0, 42'), Dahak sur pen. (2-1, 48'), De Longueville (3-1, 52'), Mesmaker (4-1, 55'), Leclerc (5-1, 67'), Dahak sur pen. (5-2, 72'), Diallo (6-2, 73'), Baeyens sur pen. (7-2, 86').

Entame sans histoire pour les Ittrois qui ont facilement disposé d’une jeune équipe. "Même si on a beaucoup raté, ce qui a constitué le petit bémol ce dimanche, c’était une bonne répétition générale et on a bien maîtrisé notre sujet face à un adversaire qui a marqué sur deux penaltys cadeaux suite à des fautes de main", explique Gaëtan Sempoux (T1).

Léo B – Villers B 9-0

Buts: Kambala (1-0 et 2-0, 3' et 10'), Khannoussi (3-0 et 4-0, 28' et 32'), Baron (5-0, 50'), Kambala (6-0 et 7-0, 54' et 57'), Baron (8-0, 67'), Lemos (9-0, 74').

Les Villersois sont complètement passés à côté de leur premier rendez-vous. "Ce fut une catastrophe, il n’y a pas d’autre mot vu le contexte, souffle Cédric Musette (T1). C’était un peu vidéo gag car on a donné des cadeaux à l’adversaire avec aucun respect des consignes. Vraiment dommage de ne pas avoir affiché plus d’envie et plus de hargne !"

Saintes B – Genappe B 3-9

Buts: Van Der Goten (0-1 et 0-2, 31' et 43'), Leveque (0-3, 46'), Mabanza (0-4, 51'), Paquet (0-5, 59'), Wallet (1-5, 64'), Kalunga (1-6, 71'), Kermis (1-7, 81'), Blondeau (1-8, 83'), Sedouk (2-8, 86'), Petre (2-9, 88'), Saadi (3-9, 90').

L’exclusion du joueur saintois Asaidi (18') a largement influencé l’issue de la partie. "On prend une rouge sévère pour rouspétances et on a fait beaucoup trop d’erreurs qui nous ont coûté cher, déplore Kevin Benois (T1). C’était d’autant plus regrettable qu’on était plus fort qu’eux à dix et qu’on a raté deux grosses occasions en première mi-temps."

Genappe a réussi sa première "en marquant sur des actions bien construites, savoure Yannick Leblanc (T1). Sur un terrain sautillant, c’est devenu un peu plus facile à onze contre dix, et notre adversaire a un peu baissé les bras à la reprise lors du 0-3."