P2B: Le FC Walhain ne loupe pas ses débuts en deuxième provinciale

Effectivement. Walhain égalise sur un penalty de Van Stalle puis Meys s’en va à la limite (?) du hors-jeu pour faire 2-1. Le vent a tourné et quand Lassarrade rate le 3-1, la première mi-temps se termine sur un scénario pour le moins inattendu. "On peut être menés 0-3, reconnaît Cédric Verté. Les joueurs étaient sans doute trop stressés et précipités mais la réaction fut bonne puisque c’est 2-1 à la mi-temps."

À la reprise, il faut une grosse parade de Wittebole pour détourner un coup-franc de Van Stalle mais c’est surtout Detry qui empêche l’ES Braine de revenir en contrant les offensives d’Akono et Bourguignon. "Leur gardien fait les arrêts qu’il faut, le nôtre nous maintient dans le match", poursuit Michaël Ghion.

On l’a compris. Les visiteurs ne reviendront plus, chose confirmée quand Van Stalle inscrit son deuxième penalty de l’après-midi pour plier le match (3-1) avant que Soffie ne fixe les chiffres définitifs à 1-4. Et dire qu’après un quart d’heure de jeu, on se demandait à quelle sauce le promu allait être mangé…

"Quand on voit le match, les chiffres sont lourds et ne reflètent pas la rencontre, commente encore Michaël Ghion. On s’était pourtant bien préparés mais les chiffres sont là et si on ne veut pas cogiter, on devra sortir un bon résultat dimanche prochain contre Walhain."

Dans l’autre camp, on savourait à sa juste valeur l’instant présent. "C’est la première victoire du FC Walhain en P2, apprécie Cédric Verté. Il était important de bien lancer sa saison. Mais on doit retenir qu’un match commence à 15h et pas à 15 h 15."

La technique du match

Arbitre:Moad Bouhali.

Cartes jaunes:Meys, Brauns, Akono, Delestienne, Wittebole.

Buts: Akono (0-1, 4’), Van Stalle (1-1, 20’), Meys (2-1, 30’), Van Stalle (3-1, 81’), Soffie (4-1, 89’).

WALHAIN:Detry, Saadi, Q. Duhem, M. Duchene, Brumagne (62’ Tahraoui), Vandeplas, Gueuning, Royen (80’ T. Duhem), Lassarrade (60’ Soffie), Van Stalle, Meys.

ES BRAINE: Wittebole, Depreter (70’ Aragon), Depotbecker, Amphoux, Delestienne, Brauns, Champagne (70’ Lombardo), De Bastos, Ferreira, Bourguignon (62’ Vandevelde), Akono.