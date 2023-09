On a vécu un derby complètement fou dimanche après-midi du côté de Lasne. Lasne-Ohain qui menait 1-0 dès la minute initiale et 3-1 à l’heure de jeu avait tout en mains pour l’emporter mais le sursaut d’orgueil des Rixensartois qui ont inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu a fait la différence.

"Un derby spectaculaire avec des enseignements à tirer, lance Pierre Schoenfeld, le T1 Rixensartois. Je suis très content de la mentalité du groupe qui, même mené 3-1, n’a jamais baissé les bras. Il faudra maintenant soigner nos entames de match."

Du côté de Lasne-Ohain, il y avait logiquement beaucoup de déception.

"Je suis plus fâché que frustré, prévient Gilles Stephany, le coach des Ohinois. Je ne sais pas si on a cru que c’était arrivé à 3-1 mais on n’a pas fini le boulot."

Stéphanois – Villers2-2

Buts: Albahtouri (1-0, 11’), Hemelhof (2-0, 37’), Bruno (2-1, 49’), Khamouss (2-2, 75’).

Les deux buts de Stéphanois inscrits en première période, ceux de Villers en seconde pour un score de 2-2 "très logique, analyse Rénald Pansaerts, le coach stéphanois. Villers a eu la mainmise sur le ballon en première mi-temps mais on a bien géré la situation et marqué nos deux occasions en contre. La blessure de Fontaine a compliqué les choses à la reprise, Villers est revenu et on a pu compter sur un très bon Bourlard pour prendre un point qu’on n’aurait sans doute pas pris la saison dernière."

Pour Frédéric Balan, "quand on est menés 2-0 alors qu’on avait le jeu en main et après avoir raté un penalty, je ne peux qu’apprécier la réaction qui fut très positive. À 2-2, on a l’opportunité de gagner le match mais Stéphanois aussi et le point est bon."

Wavre-Limal – Braine B2-2

Buts: Carlier (0-1 et 0-2, 33’ et 52’), Nicaise (1-2, 54’), Van Den Berg (2-1, 91’).

Mené 0-2, Wavre-Limal est parvenu à revenir au score puis à égaliser dans les arrêts de jeu. "Le match nul est logique, analyse Sam Ballieux. Notre début de match était bon, on tire sur la latte, avant une demi-heure où nous étions inexistants. En deuxième mi-temps, on a la chance de vite revenir dans la rencontre quand Braine fait 0-2 et même si on tire encore sur la latte par la suite, on prend un bon point contre une belle équipe."

Du côté de Braine B, "on a eu plus d’occasions mais les franches étaient pour eux et le nul est logique, même s’ils égalisent dans les arrêts de jeu", observe Alain Campion.