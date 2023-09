Les deux buts sont tombés en toute fin de rencontre et on était content du point du côté de Chastre. "On a rencontré une très belle équipe, un montant, mais ils ont des armes. Ils ont moins bien joué à dix au cours du dernier quart d’heure (NDLR: exclusion de Lita) mais au final, le score est logique", analyse Hassan Riani.

Clabecq – Saintes2-2

Buts: Maeyens (0-1, 6’), Benlouafi (0-2, 45’), autogoal (1-2, 58’), Khamouss (2-2, 90’).

Candidat avoué au titre, Saintes, qui menait 0-2 au repos, a perdu deux points chez son voisin clabecquois qui a égalisé sur penalty à la dernière minute. "Le groupe est allé chercher ce point et il est mérité, apprécie Pietro Di Sciacca, le coach clabecquois. À 0-2 sur deux cadeaux qu’on leur donne, les gars ont pris conscience de leurs capacités et ce partage a un goût de victoire."