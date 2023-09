Diallo ouvrait le score au quart d’heure pour les locaux. La rencontre était assez physique et même très hachée par moments. Il fallait attendre le dernier quart d’heure pour voir le match basculer avec l’égalisation des visiteurs. Dans les derniers instants, Etterbeek arrachait la victoire grâce à deux buts inscrits coup sur coup. Vandeplas et Salihi seront exclus dans le temps additionnel, les deux équipes termineront le match à dix, mais cela ne changera rien. "Je suis déçu du résultat car je pense qu’Etterbeek ne méritait pas plus aujourd’hui. On a craqué physiquement mais c’est un bon enseignement pour la suite cette défaite", affirmait Jonathan Cabron, le T1 hulpois.

Du côté d’Eterbeek, "la victoire est logique, même si nous avons eu une première mi-temps assez compliquée, admet Anthony Petaccia. J’ai trouvé bonne cette équipe de La Hulpe qui nous a mis en difficulté et il nous a fallu 45 minutes pour nous adapter. Beaucoup disent qu’Etterbeek est fait d’individualités très techniques mais nous avons montré ce week-end que nous disposons d’autres ressources."