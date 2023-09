Buts: (0-1, 77'), Demeur R. (1-1, 87'), Charpentier sur pen. (2-1, 93').

Les Ucclois se retrouvent à neuf à la soixantième minute et les nerfs des visiteurs commencent à lâcher. Les gars de Christophe Collaerts prennent le jeu à leur compte mais ne parviennent pas à déflorer la marque alors qu’en face, une phase arrêtée permet aux Bruxellois de prendre l’avantage contre le cours du jeu. La fin de rencontre est ultra-tendue et les mauvais gestes pleuvent. Robin Demeur égalise à cinq minutes du terme et les prolongations sourient finalement aux Lasnois qui plantent le 2-1 sur penalty via Charpentier. Le retour aux vestiaires se fera dans la confusion la plus totale, l’arbitre distribuant deux nouveaux cartons rouges aux visiteurs. "C’était un spectacle des plus désolants avec une bagarre générale pour agrémenter une atmosphère déjà pesante. La victoire est amplement méritée et nous n’allons retenir que les trois points", confiait le T1 de la RULO.

Genappe – Stade Everois 2-2

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens, Bensedik (53' Dequenne), Garcia Fernandez, Berdayes (75' Boreux), Decroes (56' Zanella), Detollenaere, Pête, Simon, Boulerhcha (53' Hazard), Gacio Cabrera.

Buts: Simon (1-0, 12'), (1-1 et 1-2, 33' et 43'), Garcia Fernandez (2-2, 90').

Face à un Stade Everois qui jouera plus que probablement les premiers rôles cette saison, les gars de Julien Darquenne démarrent bien la partie et sont récompensés grâce à l’ouverture du score de Simon. Deux pertes de balle locales permettent pourtant aux Bruxellois de revenir dans la rencontre et de passer devant à la pause. La seconde période est compliquée pour Genappe qui est mis en difficulté par un Stade Everois qui loupe le break à deux reprises. Les locaux tentent le tout pour le tout durant les dernières minutes et un solo de Dequenne profite à Garcia Fernandez qui vient égaliser. "Au vu de la physionomie de la partie, c’est un bon point que nous sommes allés chercher au caractère. Le niveau de jeu n’était pas exceptionnel de notre côté mais j’ai apprécié la réaction des garçons qui n’ont jamais rien lâché", affirme le T1.

Waterloo – Saint-Michel 0-1

WATERLOO: Clercq, Bodard, Charlier, Jamotte (63' Delph, 75' Vekemans), Mertens (63' Pirotte), Sow (63' Mazzu), Bogmis, Szulc, Dassy, Soumah, Koffi God.

But: (0-1, 79').

Les Brabançons wallons sont dominés en début de rencontre mais équilibrent peu à peu les échanges avec une formation de Saint-Michel qui joue haut sur le terrain. La seconde mi-temps est pour Waterloo qui se procure quelques possibilités et qui est bien dans son match jusqu’à la grave blessure de Diego Delph qui doit être embarqué en ambulance (rotule). Le moral des troupes est touché et Saint-Michel en profite pour marquer l’unique but de la partie. "Nous sommes clairement mal payés et je pense que le partage aurait été plus logique. Nous avons vu un bon Waterloo et c’est de bon augure pour la suite du championnat", résumait le Directeur sportif Olivier Houben.