Avec seulement quatre kilomètres séparant les deux entités, la foule était au rendez-vous de ce derby hesbignon, qui n’aura accouché que d’un seul petit but, à l’heure de jeu.

Les Brabançons n’étaient clairement pas venus pour épater la galerie, avec un bloc bien en place, mais malgré tout assez secoué lors des 45 premières minutes. "On avait un plan de jeu: garder le zéro derrière le plus longtemps possible, car on savait qu’Aische allait mettre de l’impact. On voulait les laisser s’essouffler", confiait le T1 visiteur, Laurent Dricot.

Son plan a failli tomber à l’eau à plusieurs reprises, mais Mangunza, Choisez ou Delooz se heurtaient à un Pletinckx bien inspiré. "Si on mène de deux buts d’écart à la mi-temps, je pense qu’il n’y a pas grand-chose à dire", faisait remarquer Jérôme Patris. Mais le travail de sape des Aischois finissait tout de même par payer à l’heure de jeu, quand un coup franc sifflé juste à l’extérieur du rectangle était transformé par Delooz, d’une frappe au ras du sol (1-0). Une avance plus que méritée et déterminante, même si on ne le savait pas encore.

Dans l’obligation de réagir, Perwez mettait enfin le nez à la fenêtre via l’excellent M’Ba, qui sollicitait par deux fois Alves Montero, auteur d’un réflexe inouï sur une reprise à bout portant. Larotonda et Brassart tentaient également leur chance, mais les Aischois tenaient bon lors de cette fin rencontre tendue. "On a vécu une deuxième période un peu similaire à celle de Tamines, le week-end dernier. Perwez a joué plus haut et nous avons été mis en difficulté en fin de partie. Mais le groupe est resté soudé. C’était un vrai derby et un troisième nous attend la semaine prochaine", concluait le T1 aischois.

"Sur l’ensemble du match, et compte tenu de nos occasions sur la fin, on mérite peut-être le nul. Mais ce que je retiens, c’est que nous n’avons jamais abandonné et qu’on a manqué un peu de lucidité dans les trente derniers mètres", concluait son vis-à-vis.

Arbitre: M. Meys.

Cartes jaunes: Iglicki, Wauqiaire, Mariano, Gécé, Beersaerts, Brassart.

But: Delooz (1-0, 63e).

AISCHE: Alves Montero, Iglicki, De Maeyer (63e Gécé), Wauquaire, Choisez (76e Jorand), Delooz, Mangunza, Niewinski (69e Beersaerts), Becquevort, Joannes, Mariano.

PERWEZ: Pletinckx, Kocabas, Ndione, Falzone, Salles, Sardo (62e Ali Srihi), Kaminiaris, Lambert, Larotonda, Brassart (82e Shamavu), Rebere (65e Mba).