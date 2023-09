Quarts temps: 14-7, 16-11, 13-19, 10-16, 13-2.

WAREMME: Corvers 8, Bastin 0, Rappe 16, Bellem 4, Parent 2, Ceulers 11, Boscic 1, Germay S 13, Germay A 4, Deville 7.

NIVELLES: Cockmartn 3, Hennuy 6 (1x3), Bertrand 0, Roland 4, Vandermousen 1, Kasabi 4, Guillaume 5 (1x3), Tursugian 9 (1x3), Kennoun 10, Denayer 4, Kaminski 9.

"Nous avons été inexistants dans la prolongation, indique Karim Labidi. Nous avons mis le premier panier, avant de prendre un trois points derrière lequel nous n’avons pas pu réagir."

Les Aclots avaient déjà éprouvé des difficultés sur le plan offensif en première mi-temps (30-18). Ce fut meilleur dans le second acte. Au point de parvenir à renverser la situation en leur faveur. Ils menaient même 50-53 à quelques secondes du terme. Waremme a toutefois arraché la prolongation suite à une bombe "on the buzzer" de Stefan Germay.

Moralement, le coup fut rude pour les Brabançons. En tout cas, ils n’ont pas réussi à relever la tête dans l’extratime. "Les Liégeois n’ont pas dû sortir un match exceptionnel, constate le coach nivellois. Ils sont restés tout le match dans la même philosophie de jeu. De notre côté, on a parfois manqué de gnac et fait preuve de nonchalance dans certaines situations. On a peut-être aussi manqué de réaction positive après certains paniers encaissés."