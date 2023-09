CHASTRE: Sperandieu, Gouverneur, Marquez, Michiels, Goetynck (46' Söyler), Houbrix (46' Cigdem), Duquenne, Nkada, Genard (46' Delacre), Sekelama, Proosten (46' Sambon).

Buts: Lewerissa (1-0, 4'), Catinus (2-0 et 3-0, 7' et 9'), Lewerissa (4-0 et 5-0, 12' et 16'), Vanluyten (6-0, 26'), Catinus (7-0, 28'), Tabagari (8-0, 30'), François (9-0, 35'), Pierson (10-0, 39'), Vanluyten (11-0, 44'), Lewerissa (12-0 et 13-0, 46' et 54'), Catinus (14-0, 57'), Leroy (15-0, 58'), Catinus (16-0, 63'), François (17-0, 77'), Leroy (18-0, 80'), François (19-0, 83'), Matthieu (20-0, 84'), Scohier (21-0, 86'), François (22-0, 88').

À ce rythme-là, la saison risque d’être très longue pour les Chastroises. Même s’il faut relativiser la grosse défaite de ce dimanche après-midi dans la mesure où "l’adversaire ne joue pas dans la même catégorie, remarque le coach, Michaël Verstraelen. Il faisait chaud pour les deux équipes et c’était du costaud en face car il y avait du beau monde, notamment 2-3 filles de Superleague comme Lewerissa ou François. Bref, ce n’était pas tout à fait la même équipe que la semaine passée (qui a perdu à Westerlo, NDLR)."

Le Standard a inscrit onze goals dans chaque mi-temps. "Ce sont toutes des jeunes qui courent partout. Elles étaient largement au-dessus et nous certainement en dessous. Bref, on a décidé de ne pas en parler après le match et on verra avec Didier (Gelders, le président) ce lundi pour voir ce qu’on fait pour la suite" en vue de la réception d’Alken samedi prochain.