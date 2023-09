Quarts temps: 16-8, 30-8, 13-6, 15-12

FLEURUS: Lambiotte 3, Polizzoto 9 (1x3), Gonzalez Salmeron 0, Foerster 7 (1x3), Hislaire 13, Mestdagh 10, Menten 7, Laviolette 1, Coibion 7 (1x3), Hennau 13 (1x3), Palix 4 (1x3).

BRAINE B: Vermeire 8, Vanlancker 0, Jacobs-Remacle 2, Popovici 7, Hanssens 6, El Fagurich 4, Koeune 3 (1x3), Dehaibe 4 (1x3), Degroote 0, Mputukinsa 0.

La marche était sans doute un peu trop haute pour les débuts de la très jeune équipe B (moyenne d’âge de 16-17 ans) de Braine en R2. En déplacement chez l’un des ténors de la série, les joueuses d’Éric Brismée, déforcées par l’absence pour blessure de Romane Comelli (entorse), ont reçu une claque. Mais ce n’est pas la défaite que regrettait le coach, mais le manque de réactivité de ses troupes. "On était systématiquement en retard sur tout. On a été complètement dépassé. Je suis déçu de la manière car ici, on n’était pas dans notre match."

Un jour sans ? Peut-être. Quoi qu’il en soit, le coach brainois attend une réaction de ses joueuses dès le week-end prochain face à Tintigny. "Les filles doivent redresser la tête et travailler dur à l’entraînement, prévient Éric Brismée. La défaite n’est pas grave, ce qui m’importe, c’est que les filles évoluent et avancent."

Avec un objectif final… "On sait que le premier tour sera compliqué pour nous. Il doit servir d’apprentissage pour nous permettre d’aller chercher les matchs au deuxième tour qui nous permettront de nous maintenir."