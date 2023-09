Challenge du Brabant wallon à Sart-Risbart: Succès en solitaire de Romain De Blander

Olivier Colmant, l’organisateur, était d’ailleurs conscient de la chance qu’il avait: "Tout s’est super bien passé au niveau de l’organisation. On peut compter en plus sur un jogging avec des particularités puisqu’il y a aussi une partie de trail. Et on offre aussi la possibilité aux participants de faire un semi-marathon, soit 20 kilomètres de courses."

Au programme, trois distances (6,9 km, 12,3 km ou 20 km) étaient prévues pour les 534 participants.

Au niveau des résultats, il n’y a pas eu photo sur la plus petite distance puisque c’est Nicolas De Cocker qui s’est une nouvelle fois imposé avec une longue avance. "C’était un beau parcours même si la chaleur a ajouté de la difficulté dans cette course, relate le Guibertin qui se prépare pour les 10 kilomètres d’Eindhoven. J’ai cependant rapidement su prendre l’avance et j’ai même pu baisser un peu de rythme en fin d’épreuve pour m’économiser."

Sur le 12 km, comptant pour le classement du Challenge du BW, c’est Romain De Blander qui s’est aisément imposé. "Je savais que c’était un parcours assez spécifique et qu’il fallait que je prenne rapidement de l’avance comme je l’ai fait après 100 mètres, confiait à l’arrivée l’athlète affilié à l’USBW. Cela étant, j’ai eu une petite fringale peu avant la moitié de course qui m’a poussé à ralentir un peu le rythme."

Cela n’a toutefois pas empêché celui qui se prépare actuellement pour la saison des semi-marathons d’émerger: "Je suis satisfait du résultat bien sûr même si je savais pertinemment que ce n’était pas sur ce genre de parcours que j’allais faire un chrono intéressant."

La prochaine manche du Challenge du BW aura lieu le samedi 16 septembre à Waterloo à 15 h.