C’est terminé pour Nil-Saint-Vincent en barrage Promotion/Nationale 3

Senzeilles récupérait Laurent Giobron et Eddy Charloteaux en pleine possession de leurs moyens. Du côté de Nil-Saint-Vinxent, on alignait Lorenzo Berthtels à corde avec Mehdi Gerrouche, Kevin Craenembroeck, Michaël Gelders, Florian et Samuel Dhondt.

Senzeilles n’a pas éprouvé de difficulté à s’imposer. "Grimminge a de bons jeunes. Ils ont joué avec des cadets dont on devrait se méfier", expliquait Laurent Gobron, capitaine de l’équipe de Senzeilles.

Nil-Saint-Vincent n’a pas fait le poids. "Florian Dhondt, le grand-milieu de Nil-Saint-Vincent est un bon joueur. Il a une bonne livrée", poursuivait Laurent Gebron.

"Nous avons débuté contre Senzeilles. On devait mener 1-2, finalement, c’était 3-0. Nous avions déjà perdu là nos chances. Contre Grimminge on a aussi pêché dans les petits coups", signalait Lorenzo Berthels, cordier de Nil-St-Vincent.

Un seul point pour Nil

Michaël Gelders était présent à Senzeilles pour la deuxième des trois journées. "Cela n’a pas modifié la donne. Nous n’avons pas fait le poids", poursuivant Lorenzo Berthels.

Les résultats

Samedi

Senzeilles - Nil 7-1

Grimminge - Senzeilles4-7

Grimminge - Nil 7-5

Dimanche

Grimminge - Nil 7-2

Senzeilles - Grimminge7-3

Senzeilles - Nil 7-1

Le classement

1. Senzeilles 10 pts

2. Grimminge 7 pts

3. Nil-St-Vincent 1 pt