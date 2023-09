Quarts temps: 9-21, 11-11, 20-10, 6-18.

BELLEFLAMME: Gonze S. 0, Lince 4, Laloux 7 (1x3), Gonze A. 12 (1x3), Ziemons 5, Plumat 0, Lejoncq b0, Lhonneux 11, Houssonloge 1, Schroyen 3, Patinet 0.

BRAINE: Devos 6 (1x3), Dekeyser 9 (1x3), Marblie 14 (2x3), Dedoyart 0, Meunier 3 (1x3), Robert 2, Marteau 5, Tilmant 2, Vandestenne 11, Hermans 5, Briclet 2.

C’est sur les chapeaux de roue que les Brainoises ont entamé la première rencontre de la saison. Après 10 minutes, c’était 9-21.

Les échanges se sont ensuite équilibrés et si les Liégeoises sont revenues à 40-40 dans le troisième quart temps, l’équipe de Laurent François n’a jamais tremblé. "On a fait preuve de beaucoup de maturité, confiait Gérard Legrand, le directeur de la Castors Braine Académie. L’expérience et le calme d’une Fannie Vandenstenne ont fait du bien face à une équipe expérimentée chez qui il n’est jamais aisé de jouer. La victoire est méritée et c’est un premier succès important pour lancer la saison. On sait qu’aucun match ne sera facile et il faut le temps que l’équipe retrouve le rythme et donc dans ce cadre, je suis très satisfait de commencer sur une bonne note."

Profondeville – Ottignies B 49-57

Quarts temps: 17-20, 11-18, 17-11, 4-8

PROFONDEVILLE: Delveaux 2, Didion 0, Lizin 11, Bouillon 9, Arnould 12 (1x3), Flahaux 4, Gaux 0, Bouchat 1, Bernard 10 (2x3)

OTTIGNIES: Gilis 4, Courtois 8, Beckers 5 (1x3), Wauthier 7 (1x3), Demolder 5 (1x3), Balza 8, Cordi 10, Van Duuren 0, Leroy 10 (1x3).

Les Ottintoises ont directement planté le décor pour ce match d’ouverture de la saison. Plus agressives que leur adversaire, elles s’envolaient à +10 à la pause (28-38).

Profondeville est ensuite revenu à -4 grâce notamment à des tirs à distance, mais n’a jamais réussi à faire la jonction, laissant Ottignies signer une première victoire importante pour lancer la saison.