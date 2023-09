Reprise en R2: Nivelles a déjà les crocs

À quelques heures d’entamer une nouvelle compétition, la motivation est traditionnellement de mise. Mais s’il était nécessaire de chercher un adjuvant supplémentaire pour s’assurer les bonnes dispositions de ses ouailles, Karim Labidi n’a pas dû chercher bien loin. "Ce samedi, je coache une autre équipe à 15 h 15, évoque-t-il. Cela fait plus d’un mois que nous avons demandé à Waremme de postposer la rencontre. Sans résultat. En conséquence, c’est mon assistant qui prendra le groupe en main, en attendant mon arrivée. Pour ma part, c’est certainement une motivation supplémentaire pour aller chercher la victoire. J’espère que ce sera aussi le cas pour mes joueurs."

Avant même de débuter, les Aclot ont donc déjà les crocs. Et la volonté de confirmer les bonnes dispositions affichées depuis la reprise des entraînements, marquée notamment par une qualification en Coupe AWBB. "Nous avons livré de bons matches. Mais il reste encore du travail. J’aimerais entre autres atteindre une plus grande fluidité offensive et voir encore un peu plus de gnac en défense. Mais c’est normal de se chercher à cette période de la saison, cela ne fait pas si longtemps que nous travaillons ensemble."

Blessé depuis une dizaine de jours, Rodrigo Van Rysseghem espère le feu vert du médecin pour effectuer sa rentrée ce samedi. C’est la seule incertitude dans les rangs aclots.