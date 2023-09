R1: Des Brainois sans solution en seconde période face à Aubel

Le premier quart était un vrai round d’observation. Les deux équipes se rendaient coup pour coup et campaient à 24-23 à la 10e. Killian Schwartz qui concluait le premier quart avec une bombe, entamait le second avec un nouveau missile. Le ton était donné et l’intérieur brainois, bien aidé par Walid Szylkrot, alimentait le marquoir pour donner, à la pause, un premier écart aux Brainois (47-38).

Le retour des vestiaires sera catastrophique pour les Brainois. Incapables de trouver des solutions, ils se butaient sur le mur défensif d’Aubel. "On a fait une superbe première mi-temps. On jouait vraiment bien, explique le coach brainois, Gianni Maren. On jouait juste et puis de manière inexplicable, on ne marque plus un panier. Le ballon ne veut plus rentrer. Le ballon ne tourne plus. Mes joueurs doutent. On ne trouve pas les solutions, moi comme les joueurs. Finalement, on finit par encaisser des paniers."

Un triple de Gauthier Liégeois permettait à Aubel de basculer en tête. Les Brainois accusaient vraiment le coup. Simon Ferette donnait un premier coup de grâce avec un doublé au périmètre pour conclure ce troisième quart à 56-61.

Pendant les dix dernières minutes, les Brainois fermaient leur raquette mais ils ne marquaient plus le moindre panier de plein jeu. Ils devaient se contenter de lancers francs donnés par Aubel. Ils ont pourtant eu l’occasion d’égaliser avec deux options au périmètre mais par deux fois la réussite boudait encore les Brainois qui échouaient à 64-67.

Aubel repartait donc avec les trois points et les Brainois sortaient bredouilles de leur premier match en R1. "Cruelle défaite. On échoue à 3 points. Je n’ai pas vraiment d’explications par rapport à ça, regrette le coach de Castors Braine. Cela n’enlève pas le moindre mérite à Aubel loin de là mais je pense que, clairement, on a loupé notre seconde mi-temps. Au niveau de la fraîcheur physique, nous étions au dessus d’Aubel mais nous étions incapables de marquer. C’est du jamais vu. Toute la saison dernière nous n’avons pas perdu un match chez nous. Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé."

La déception est immense dans le clan brainois mais il y a de quoi rebondir après ce premier revers. "Tout n’est pas à jeter dans ce match. Je veux tirer les enseignements de cette défaite. Il n’y a pas péril en la demeure. C’est le premier match. La semaine prochaine on va à Fleurus, un déplacement qui ne va pas être évident du tout. Fleurus, c’est une très bonne équipe de la série. On va essayer de faire des ajustements."