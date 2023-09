D3 ACFF: Braine jouera le coup à fond à Onhaye

Les Jaune et Bleu vont à Onhaye, deuxième du dernier exercice, pour jouer le coup. "C’est un adversaire complètement différent, avec des qualités dans les duels et sur phase arrêtée, mais aussi avec des défauts qu’on a pris le temps d’analyser. Ce sera une bataille physique et tactique, et on devra être costaud dans nos moments difficiles pour les ennuyer. Mais ce sera aussi à l’adversaire de s’adapter à nos qualités et on espère ramener quelque chose."

Zé et Ebui transférés

En coulisses, Braine a réalisé deux derniers transferts avec les arrivées du flanc camerounais Francis Zé (22 ans) en provenance de Tournai et de l’attaquant italo-camerounais Mike Ebui (24 ans) qui avait été prêté par Namur à Gosselies lors du second tour la saison dernière. Ces éléments remplaceront Fodé Conte (Grez-Doiceau) et Joshua Mondelice (retour en France) dans l’effectif. Buscema, Duga, Bellia et Santos Pravos se soignent.

Le noyau: Berghmans, Weekes, Lella, Laurent, Dutrieux, Absil, Queimadelas, Santinelli, Willaert, Smeets, Wallaert, Ladrière, Dettori, Merchier, Derwa, Latorre, Tis, Sylla, Carlier.