D2 ACFF: Rebecq doit renouer avec la victoire

Une première rencontre à domicile dans ce championnat qui ne s’annoncera cependant pas simple. D’une part, parce que les Acrenois restent sur une très convaincante victoire mercredi soir face aux champions en titre de Warnant (3-1), mais aussi parce que, comme chaque année, sans faire de bruit, c’est un club qui construit un effectif compétitif et plein de qualités, comme analyse Dimitri Leurquin, le T1 rebecquois. "On connaît la politique d’Acren au niveau du recrutement. Ils apportent souvent pas mal de nouveautés avec des joueurs venus de France et qu’on ne connaît pas trop. On a vu qu’ils sont parvenus à bousculer solidement Warnant un peu plus tôt dans la semaine, ce qui envoie tout de même un signal assez fort pour nous ce week-end."

Mais à ce stade de la compétition, difficile de se focaliser sur l’adversaire. En effet, alors que nous sommes encore dans une période de fin de préparation, certains joueurs peuvent commencer à tirer un peu la langue et à manquer de fraîcheur, à force d’enchaîner les matches. Ce sera également avec ces paramètres que Dimitri Leurquin devra composer. "On est à la fin d’un cycle, avec cette fin de préparation et les matches qui s’enchaînent. On doit encore fournir un effort ce dimanche avant de retrouver une organisation de semaine un peu plus classique. Il est important que dès ce premier match à domicile, on montre qu’il est toujours aussi difficile de venir gagner à Rebecq, et lancer notre championnat par une victoire."

Mukota est toujours blessé, alors que Depotbecker, sorti sur blessure mercredi, est incertain.

Le noyau: Rousseau, Vervondel, Demolie, Gregoire, Morias, Devel, Camargo, Diarra, Polizzi, Van Landschoot, Zaanan, Henri, Depotbecker (?), Zorbo, Coulibaly, Kudimbana.