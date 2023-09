Coupe de Belgique: Face à Torhout, Guibertin veut montrer qu'il aurait pu monter en N1

Van Der Bracht et Vleminckx au coaching

Filip Van Der Bracht coachera l’équipe dimanche. Il aura comme adjoint Herman Vleminckx, en l’absence d’Audry Frankart, exceptionnellement empêché. "Nous reconstituons le duo qui était à la tête de l’équipe lors de notre victoire en barrage contre Courtrai en mai dernier. On espère reprendre dans le même élan, reprend Filip Van Der Bracht. C’est Audry Frankart qui a fait la préparation avec le groupe. Herman et moi connaissons bien les joueurs. J’ai entraîné l’équipe de Nationale 2 pendant plusieurs saisons. Herman Vleminckx était à la tête de la Nationale 3 la saison dernière. Il connaît donc parfaitement les jeunes qui ont été intégrés à la Nationale 2 cette saison, comme Martin Joguenne, Tristan Mannaert et Jonas Renson."

Herman Vleminckx a été engagé pour donner un entraînement technique aux espoirs du club le vendredi de 17 h 30 à 19 h 30. Sur le plan sportif toujours, Arnaud Lambinon, blessé en ce début de saison, manquera à l’appel. Il sera indisponible jusqu’en décembre.

Pour Guibertin, ce sera la rentrée au complexe sportif Jean Moisse. "Nous espérons attirer un nombreux public, notamment les supporters qui nous ont encouragés à Bruxelles lors du match de barrage contre Courtrai. Nous avons placé le match à 18 h. C’est l’heure à laquelle les supporters ont rendez-vous habituellement avec l’équipe première."