Waterloo clôture sa campagne en Coupe de Belgique à Lommel

Battu d’une courte tête par Oostkamp dimanche dernier (71-75), Waterloo se rend à Lommel en toute décontraction. Mais sans pour autant mettre la fleur au fusil puisque, à l’aube de ce dernier match de poule, les hommes de Sébastien Dufour ne sont pas encore totalement hors course. "Il reste en effet un très mince espoir de qualification, admet le coach waterlootois. Si nous arrivons à créer la surprise là-bas, il est encore possible que nous passions au tour suivant. Mais, même en cas de succès, nous n’avons plus notre sort entre les mains."