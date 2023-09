La coach Sarah Dochez a eu l’occasion de voir l’adversaire il y a quelques semaines: "La Régionale 1 du Rebond devait se déplacer là-bas dans le cadre de la Coupe AWBB. Elle l’a emporté 42-69 mais je peux vous dire qu’on n’a pas eu facile. Jusqu’à la mi-temps, les deux équipes se tenaient de près. Les Sharks ont fait preuve de pas mal d’agressivité et à ce moment-là de la saison, leur jeu était bien en place. On sait à quoi s’attendre. J’insiste sur la concentration à avoir sur certaines choses, notamment défensives. Pour moi la défense, ce n’est que ça: de la concentration et de l’application."

De son côté, l’équipe brainoise de Laurent François qui a subi pas mal de changement durant l’entre-saison entamera la compétition par un périlleux déplacement à Belleflamme, ce dimanche à 11 h.