Hassan Riani est un coach heureux puisqu’il salue le retour de son buteur Albi Kuci. "C’est le profil de joueur qu’il nous manquait et on est heureux de le retrouver. Albi évoluait à Auderghem la saison dernière mais il n’a pas fait la préparation cette saison à Auderghem et nous sommes tombés d’accord pour entériner son retour."