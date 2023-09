On est passé à autre chose du côté de Chastre

À ce titre, le déplacement au Standard arrive trop tôt. "Ce n’est pas le calendrier rêvé mais on a bien bossé lors de deux séances de la semaine, on était d’ailleurs vingt-deux mercredi avec le gros du noyau de D1, et on commence à sentir un minimum de concurrence. La plupart des filles sont désormais rentrées et vont pouvoir entrer en ligne de compte lors des premiers matches. On va donc faire avec nos armes et on ne part pas battu d’avance, même si on sait que ce sera compliqué contre l’équipe B du Standard qui a été fortement remaniée avec beaucoup de jeunes. Mais la claque reçue samedi dernier est peut-être un mal pour un bien car on était déjà annonce comme le Petit Poucet et ce sera encore davantage le cas ici. Quoi qu’il en soit, on devra montrer autre chose, ce qui ne devrait pas être difficile puisqu’il n’y avait rien contre Tienen."

Jubary (blessée), Houtart, Ducatillon et Delikus sont absentes mais Houbrix (retour de suspension), Genard, Cigdem et l’attaquante Florence Delacre (22 ans, qui vient du mini-foot) intègrent l’effectif.

Le noyau: Sperandieu, Gouverneur, Marquez, Houbrix, Goetynck, Duquenne, Michiels, Nkada, Söyler, Genard, Cigdem, Sekelama, Delacre, Proosten, Sambon.