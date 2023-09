(25-22, 26-24, 25-27, 25-12)

LIMAL/OTTIGNIES: Céline Gautier, Eléonore Verschaeren, Camille Evrard, Lola Lo Guasto, Maurine Renard, Émilie Limbourg, Cassandra Ausloos. Sont montées: Simone Dalne, Célia Strizzolo, Imke Samyn.

Les Limaloises affrontaient Tchalou jeudi soir en Coupe de Belgique. La rencontre a été très serrée dans les deux premiers sets au cours desquels Tchalou a par deux fois pris l’avance: 3-8 dans le set initial, 6-11 dans le suivant. Les visitées sont chaque fois revenues. La montée de Célia Strizzolo au service en fin de premier set a été déterminante, de même que celle de Simone Dalne comme opposite à 6-8 dans la deuxième manche. "Les changements ont chaque fois apporté quelque chose à l’équipe", observait Marc Lechien, le coach de l’équipe. Si au niveau de l’intensité, la rencontre valait son pesant d’or, c’était moins le cas au niveau technique. "Nous avons commis trop de fautes, 14 au premier set et 17 dans la deuxième manche", soulignait Philippe Vanescote. Les Limaloises se sont imposées de justesse dans les deux manches initiales.

On pensait la victoire acquise sur le score de 3-0 lorsque les visitées menaient 20-12 au troisième set. Elles ont commis ensuite des erreurs en réception et en attaque, malgré la disponibilité de la passeuse, Camille Evrard toujours aussi lucide. Limal se faisait remonter, puis dépasser avant de prendre nettement la mesure des adversaires au quatrième set au cours duquel Céline Gauhier est montée en puissance au centre. "Au quatrième set, nous avons commis seulement cinq fautes", ajoutait Philippe Vanescote. "C’était un chouette match mais il est certain que l’on peut mieux", analysait pour sa part Marc Lechien.