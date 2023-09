Le jogging Notre Dame de Walhain, c’est dimanche

Né à l’initiative de Marc Gruselle, à l’époque président du Comité des Fêtes, et dans la volonté d’animer la kermesse de septembre, le jogging de Notre-Dame est devenu un rendez-vous traditionnel. Pour la première édition en 1992, le petit noyau d’organisateurs avait bénéficié des précieux conseils de Marcel Auttelet et du champion local, le Perbaisien Bernard Simonet. L’Athlétique Club Walhain a poursuivi son chemin. Ce dimanche 3 septembre, l’Athlétique Club Walhain fixe un nouveau rendez-vous, le 31e, aux amoureux de la course à pied. Une année un peu particulière puisqu’elle voit l’organisation retrouver le centre de Walhain et la Salle Paroissiale. Au menu, deux distances de 5 et 10,5 km en mode jogging ou Run and Bike. Les inscriptions seront reçues dès 9h et les départs donnés à partir de 10h rue des Combattants. Un souvenir Xavier Deleuze sera remis au plus jeune participant.