Le jogging de Sart-Risbart, c'est ce samedi à 15h

Pas de changement ce samedi pour les trois parcours proposés par les organisateurs de l’ASBL Je Cours à Incourt et du Comité des fêtes de Sart-Risbart: 7, 12 et 20 kilomètres à travers dans les belles campagnes incourtoises avec notamment le tour de la carrière d’Opprebais, le moulin Gustot, la ferme de la Grande Risbart. Au menu, du béton, de l’asphalte mais aussi des chemins parfois empierrés, des sentiers, et un tracé qui, s’il ne présente pas de difficulté importante, se veut usant car rarement plat. Mais pour les organismes fatigués, les organisateurs ont pensé à la présence de deux masseuses énergéticiennes à l’arrivée pour revigorer les muscles fatigués et permettre de profiter au mieux de l’after-jogging sous le chapiteau. L’équipe féminine sera cette année renforcée d’un kiné, pas de jaloux donc !