La der’ du Royal Étoile Club Walhain ce samedi 2/9

Au menu pour la plus longue distance, 12 tours d’un circuit de 6 kilomètres qui, au départ de la rue des Combattants, artère qui accueillera également l’arrivée, "visitera" les rues du Centre, des Boscailles, du Bois de Buis, des Écoles, les chemins du Pré des Basses et de la Scierie, les rues de Saint-Paul et du Bourgmestre Gilisquet.

À noter que le sens de rotation est inversé par rapport à celui emprunté traditionnellement par les épreuves au quartier Saint-Paul et à Walhain Centre.

En outre, retour aux sources, le Grand Prix Yvan Stacquet retrouve la rue des Déportés et une salle paroissiale qui rouvre ses portes après une longue période de rénovation.

Renseignements au 010 655 293, ou au 0 470 585 955 ou encore par mail: mathyrene.etoileclubwalhain@gmail.com