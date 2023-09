Jérôme Detaille, le plus montois des basketteurs brabançons

Avec des expériences à Castors Braine, Profondeville Sharks, Braine-le-Château, Rebond Ottignies, Spirou Ladies Charleroi, BC Mons (et aussi Namur où il faisait les statistiques), Jérôme est un des visages connus et sympathiques du basket brabançon. "Castors a toujours été mon club de cœur vu que c’est celui qui m’a initié à ce fantastique sport et qui m’a permis de m’épanouir en tant que joueur, entraîneur de jeunes et membre de comité, observe l’intéressé. Quand on a battu Braine avec Mons en demi-finale des play-off de Régionale 2 la saison passée, j’étais même triste pour Laurent François et ses joueuses car ils avaient fait un très beau championnat. Mais je ne doute pas qu’avec la poursuite de son travail et avec leurs récents transferts, la R1 est tout à fait possible pour eux. Je leur souhaite une belle sai son et espère pouvoir venir les voir jouer à l’occasion."

En plus du coaching en jeunes, Jérôme a aussi encadré des équipes. "J’ai été team manager pour la R1 et la R2 Dames à Castors Braine lorsque Patrick Muylaert, Gilles Vandersande et Jérôme Duchêne étaient présents. Je transmettais les horaires d’entraînement et de matchs aux joueuses et je portais une attention à ce qu’aucun des deux groupes ne manque de rien. Peu après le début de saison, je suis devenu le T2 de Jérôme Duchêne avec la R2 Dames."

"Je garde de très bons souvenirs de ma période brainoise"

Jérôme passera ensuite au Spirou Ladies en 2019. "Mais je garde de très bons souvenirs de ma période brainoise. Il m’arrive encore de temps en temps de faire la table à l’occasion d’un match de championnat. Excepté l’une ou l’autre personne avec lesquelles je ne m’entends pas/plus (ego surdimensionné), j’ai gardé dans 99% des cas de bonnes relations avec les personnes. Ces personnes ne sont plus à Braine depuis plusieurs années. Néanmoins, je conserve une bonne relation avec les membres actuels du comité du club puisque ma maman s’y trouve encore. Elle a rejoint le conseil d’administration du club depuis cette année alors quand j’ai l’occasion, je passe encore à la salle André Renauld."

Depuis le second confinement, Jérôme Detaille a arrêté d’entraîner: "Je donne un coup de main à Mons, s’il manque un entraîneur lors d’un stage ou un entraînement. Mais je n’ai, pour le moment, pas le désir de prendre en charge un groupe."

L’Aclot est à Mons depuis 2020. "Lors d’un match du Spirou Ladies, j’ai fait la connaissance de Bertrand Detaille, le papa d’une jeune joueuse de Mons, Mathéa. On se lie d’amitié et quelques mois plus tard, il m’invite à un match U19. Entre-temps, Bertrand, sa famille et moi avons appris à nous connaître et c’est à ce moment que j’ai été adopté par la famille du club."

Il est entré dans le conseil d’administration montois depuis bientôt un an. "En fait, j’ai intégré le club l’année du Covid. On me voyait avec mon appareil mais les gens ne savaient pas toujours que j’œuvrais pour le club. J’ai fait la connaissance de tout le monde au fur et à mesure. Je prends des photos de nos matchs et je les publie sur les réseaux sociaux du club avec un résumé. Je donne mon coup de main lors des événements et je participe à la vie du club. J’ai été très bien accueilli à Mons. Un verre offert, des moments partagés, des discussions et des débats autour de la balle orange. Je ne peux que remercier les Montois pour leur accueil chaleureux. Comme le dit Bertrand, je suis le plus montois du BW."