Faire fructifier le bon point gagné contre Manage

Jodoigne est prévenu "mais on est bien pour le moment. Les gars restent encore sur une très bonne semaine d’entraînement, ils évoluent, on reste sur un bon premier match et il faudrait maintenant bien régler le curseur entre défense et attaque." Rayon effectif, Laruelle reste blessé et indisponible alors que Dichiara et Pohl ne rentrent de l’étranger que la semaine prochaine. Les dernières recrues sont toutes qualifiées et sélectionnables.

Arquet plus réaliste

Samedi dernier, pour son grand retour en D3, Arquet est revenu de Perwez avec une défaite (1-3) dans les valises. "Il est clair que les joueurs devront se montrer plus réalistes, confie le coach Denis Sulejman. Jodoigne est une équipe solide qu’il ne s’agira pas de prendre à la légère. J’espère qu’on sortira une bonne première à domicile. Je suis confiant car mes joueurs ont à cœur de prendre leur revanche par rapport au match de Perwez."