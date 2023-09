Début du championnat en R1: Braine est prêt à tout

Et Aubel vient tout juste d’ajouter Dorian Heldenberg qui vient de Geel (TDM2) dans son effectif. "Voilà une équipe de toute façon costaude. Même si elle a perdu quatre joueurs et même si elle est en reconstruction, elle a gardé les bonnes bases de la saison dernière. Pour les trois matches de play-off, nous avions eu droit à une défense de zone, se souvient Gianni Maren. Ce vendredi, je ne sais pas ce qu’ils vont jouer en défense. On verra. Nous sommes prêts à tout."

"Match par match"

L’objectif dans ce championnat est d’acter au plus vite le maintien dans une série où Gianni Maren a du mal à pointer un favori. "Difficile, en effet. Bien sûr, il y a quelques pointures comme Vieux Campinaire, Fleurus ou Neufchâteau. On peut aussi pointer Esneux, Saint Louis, ajoute le mentor brainois avant de se raviser. Je vais attendre que cela se décante pour avoir un vrai point de repère dans ce championnat. Pour notre part, nous allons prendre match par match comme nous l’avons toujours fait. Et puis on verra où on peut se situer. Évidemment, j’espère pouvoir commencer de la meilleure des manières avec une victoire et les 3 points avant de nous déplacer à Fleurus, qui est pour moi une des grosses équipes du championnat. Si tel est le cas, on ira là-bas avec une pression un peu moindre sur les épaules. Si on débute mal, il nous restera encore une vingtaine de matchs derrière et ce ne serait pas catastrophique. Mais c’est quand même toujours mieux de commencer par une victoire, car une victoire appelle une victoire…"