Ludovic Robeet prêt à briller chez Cofidis

Un régal pour les sponsors, lui qui multiplie dès que possible les échappées de longue haleine, assurant une visibilité aux partenaires. Si, malheureusement, il n’a pas (encore) pu lever les bras cette année, on l’a néanmoins aperçu à quelques reprises sur des podiums, dont récemment sur celui du Renewi Tour où il s’est distingué avec le port d’un maillot distinctif. Mais voilà, voici venu le temps pour le Tubizien de rebondir, de donner un nouvel élan à sa carrière et surtout, obtenir l’opportunité de monter encore son niveau, lui qui a un joli potentiel.

Pour ce faire, cela passera par un changement d’équipe, ce qu’il vient d’acter. "Je viens de signer un contrat de deux saisons au sein de Cofidis qui évolue en World Tour. Cela me fera du bien car j’avais fait un peu le tour où je me trouve. En plus, l’équipe est basée pas trop loin de chez moi, avec son service course à Lille et la langue française me convient bien (rires). Chez Cofidis, je serai un renfort pour les classiques, un terrain qui me correspond bien en début de saison. Je vais pouvoir y rouler de nouvelles courses et pourquoi pas, disputer un grand tour, ce qui serait vraiment un très bon point pour moi, afin d’encore progresser."

Ce changement d’équipe en appellera d’autres: "La manière de rouler sera probablement différente, même si on doit encore en parler. Mais en World tour, le but de prendre des échappées n’est pas juste de se montrer, mais de tenter d’aller au bout. J’aurai aussi un nouvel entraîneur, et probablement une autre programmation hivernale. Je compte aussi beaucoup là-dessus pour évoluer. Quand je vois les progrès d’anciens de ma formation actuelle, je me dis que ce renouveau pourrait m’être très utile. Mais d’ici la fin de saison, j’aspire quand même encore à faire des résultats après un milieu de saison moyen. Je serai à la Bretagne classic, puis à Izegem et Fourmies dans les prochains jours."