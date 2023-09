Barrages de promotion: Nil n’a pas l’ambition de monter

Michaël Gelders a joué samedi dernier à Mons, il devrait pouvoir tenir sa place. "Je ne suis pas certain qu’il soit disponible ce samedi. Je vais faire un inventaire des joueurs disponibles pour voir comment nous allons nous organiser."

Nil-Saint-Vincent jouera à Grimminge samedi, à Senzeilles dimanche. "Nous recevrons les deux équipes le samedi 9 septembre à 14 h", poursuit Raphaël Ghislain.

La régionale 2 de Nil-St-Vincent joue en demi-finale du championnat de Belgique contre Morville. "Nous jouons ce dimanche à domicile (14 h 30), le samedi 9 à Morville."

En régionale 2 toujours, Pécrot joue les barrages contre Taviet en match aller-retour. Ladeuze a déclaré forfait. Pécrot joue à domicile ce samedi à 14 h 30 et le 10 septembre à Taviet. En cas de victoire, Pécrot monterait en régionale 1.

En régionale 3, Ottignies et Nil-Saint-Vincent jouent les barrages pour la montée. Les Ottintois se déplacent ce samedi à Clermont et dimanche à Pironchamps avant de recevoir ces deux adversaires le samedi 9 septembre à 14 h. Nil-Saint-Vincent accueille Montroeul et Pipaix ce samedi (14 h) avant de se rendre à Pipaix ce dimanche et à Montroeul le 9 septembre.