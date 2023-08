Une seule règle au tournoi de la RULO : fair-play

En U8 et en U9, il n’était d’ailleurs pas question de classement, contrairement en U10 et U11. Mais même dans ces catégories du foot à 8, le plus important n’était pas la compétition mais bien d’impliquer un maximum tout l’encadrement d’une équipe à respecter les règles élémentaires de sportivité. "Il faut bien comprendre qu’on désigne ici l’équipe dans l’ensemble qui est la plus fair-play, explique Shain Ismail. Cela implique donc les enfants et le staff mais aussi les parents qui sont au bord du terrain. Ces derniers ont aussi un rôle important à jouer."

Des formateurs ravis par ce genre d’initiative

Les formateurs ont d’ailleurs été séduits par cette initiative. Jean-Luc Joiret, entraîneur des U10 à Waterloo, ne déroge pas à la règle: "On est là pour former les enfants au football mais aussi à des règles indispensables comme le fair-play. Cela passe par serrer la main de son adversaire en toutes circonstances, mais aussi par le fait de développer une pensée positive par rapport à ses camarades."

Romane Lesden, formatrice U8 du club organisateur, pense que le fair-play passe aussi par les entraînements. "C’est durant la semaine aussi qu’il faut apprendre les bases aux enfants. On voit alors directement la différence le week-end."

Il reste cependant, selon cette dernière, encore du chemin à parcourir: "Il faudrait que tous les formateurs comprennent que c’est important. J’espère donc que ce genre de tournoi a pu contribuer à faire évoluer les mentalités."