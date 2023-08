P3B: Patrick Longfils (Ophain) retrouve déjà Nivelles

Dans les rangs nivellois, "on a mis les bases et la méthode en place en ayant été victime des vacanciers, signale Dimitri Veny (T1). Pour certains, ce sera la grande découverte sur la P3 et il faudra s’adapter."

Saintes B accueille Genappe B. "Les amicaux n’étaient pas terribles, on ne sera pas à 100% avant quatre semaines et on aura tout à prouver face à une équipe très forte pouvant s’appuyer sur sa P1", note Kevin Benoit (T1).

En face, "on est assez confiant car on a fait une bonne petite préparation avec un groupe qui se stabilise", avance Yannick Leblanc (T1).

Grosse entame pour les Lion’s

Chez les Waterloo Lion’s, "on commence par deux favoris et il n’y a pas de honte à perdre des points car on est tôt dans la saison, rassure Alain Nzanza (T1). On n’a jamais battu Olympic dans des matches toujours serrés avec leur style accrocheur."

Ittre part dans l’inconnue face à Brussels City. "On espère bien débuter avant d’aller chez les Lion’s, analyse Gaëtan Sempoux (T1). Malgré quelques petites erreurs à corriger, on est prêt car on a subi de petites défaites contre des P2."

Waterloo B débute contre Suryoyés B. "L’adversaire sera une réelle découverte mais même si on n’est pas à 100% en n’ayant pas encore disputé de match à enjeu, on est déterminé à faire quelque chose d’entrée", indique Pascal Leguillier (T1).

Villers va au Léo. "Pas mal de leurs joueurs étaient déjà présents l’année passée, précise Cédric Musette (T1). Là, on a fait six matches avec autant de victoires que de défaites face à des P2 ou des prétendants en P3."

L’AFC Brainois va à Ganshoren B. "On fera avec les moyens du bord car le groupe n’est pas encore au complet, mais on a déjà tenu une heure en coupe contre la P1 du Léo", positive Pascal Hoffman (T1).