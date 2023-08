Lionel Taminiaux, l’homme de fin de saison: "Je me sens bien"

Alors qu’il devait se trouver actuellement sur la Vuelta, celui qui quittera en fin de saison sa formation d’Alpecin-Deceuninck pour rejoindre Lotto Dstny respire la forme. "Disons que je me sens bien, c’est vrai, mais le calendrier de courses me convient également parfaitement bien. Ce sont en plus des compétitions qui se déroulent près de chez moi, avec un terrain qui est adapté à mes qualités. Je me sens donc bien, et un peu comme chaque saison, mon état de forme est toujours intéressant sur la dernière partie de la saison."

Reste à trouver des courses pour profiter de cet état de forme. "J’attends des informations et des sélections de mon équipe. Mais je m’inscris aussi en individuel sur certaines courses. On verra, mais personnellement, je veillerai à prester le mieux possible les prochaines échéances. Il est possible que je sois aligné en Chine pour une épreuve par étapes World Tour. Le profil du parcours pourrait bien me convenir, un peu comme l’an dernier sur une autre course asiatique où j’ai en plus l’opportunité de jouer ma propre carte."

Lionel Taminiaux n’a donc pas fini de faire parler de lui en cette fin de saison 2023. "Il faut dire que le niveau est légèrement moins élevé que pour le début de saison. Ici, après le Tour de France, on ressent qu’il y a moins de pression, et s’il y a encore et toujours de bons coureurs au départ, le niveau n’est toutefois plus aussi costaud qu’au printemps. Pour ma part, le profil des courses est plus à ma portée ici que lorsque je fais un Paris Nice ou un Dauphiné. Et puis, j’ai plus l’oc casion de m’illustrer car mon rôle est plus libre alors qu’en début d’année, je dois rouler pour mes leaders en faisant donc pas mal de boulot, ou alors en tant que lead out pour lancer le sprint pour notre meilleur élément. Difficile dans ces conditions de jouer un résultat ou la gagne. Ici, je suis heureux d’avoir remporté une course. J’aimerais toutefois encore en gagner une avant la fin de saison, à un niveau supérieur, ce qui sera alors une réelle satisfaction."