Les quatre clubs du BW de P1 affichent des ambitions raisonnées

"Ce premier match face au RPC Anderlecht définira la manière dont on évoluera", estime d’ailleurs le coach de la P1 du Rebond.

Un entraîneur positiviste par rapport à cette première joute et par rapport à un adversaire qu’il ne connaît pas bien. "On doit jouer sans pression, sans complexe et en s’amusant. Comme l’année dernière, quand nous avons affronté des P1 en Coupe de Brabant, il faudra jouer le coup à fond et se faire plaisir."

Thomas Thys veut transmettre sa philosophie quant à d’éventuels déboires au classement: "Mes inconnues au plan du jeu, c’est notre réaction par rapport à l’acceptation de la pression défensive de la P1 et notre capacité à gérer les 1 contre 1. Au niveau de la mentalité, je vais paraphraser le coach de la TDM2 de Ciney qui a dit grosso modo: “Je ne veux pas qu’on parle de maintien. Ce mot ne doit pas arriver dans notre bouche.” Je partage et j’aimerais qu’on parte sur cette idée."

Play-off en ligne de mire pour Braine-le-Château

Du côté de Braine-le-Château, l’heure est à la méfiance avant d’affronter le Royal Linthout ce dimanche. L’équipe woluwéenne est montée de P2 et sera le premier adversaire du BBC. "Le Linthout, c’est jeune et ça galope, note le coach Stevens. Je les ai vus la saison dernière en play-off de la P2. C’est un adversaire à prendre très au sérieux. J’aimerais gagner ce match inaugural pour nous lancer. Bien démarrer, c’est toujours important. Après, j’ai l’impression qu’on a quatre matchs à notre portée avant de nous déplacer au Speedy et de recevoir l’Excelsior."

Le coach ne fait pas mystère des ambitions brainoises. Il est vrai que Braine-le-Château a frappé fort avec des transferts de qualité (Dupont, Vancabeke, Vandermuntert): "On espère atteindre les play-off. L’année passée, on ne désirait pas les jouer mais on souhaitait atteindre le Top 5. On avait échoué de peu."

Un Braine 2001 plus collectif

Corentin Debienne (T1 de Braine 2001) se montre également ambitieux pour ce cru 2023-2024. Son équipe a montré de bonnes choses en Coupe de Brabant. Le liant obtenu avec les trois nouveaux transferts (Olislager, Schwertz, Tilmant) a été quasi-immédiat et les Brainois paraissent plus collectifs que lors du défunt championnat. Le coach ne manque pas d’ambition. "L’objectif est le Top 4 et d’aller le plus loin possible en Coupe de Brabant. On abordera chaque match avec l’idée de le gagner. L’équipe est bien balancée, les transferts sont bien intégrés, le danger peut venir de partout. Si on met son ego de côté, on fera de bonnes choses."

Guibertin est prudent

De son côté, le coach guibertin Alex Sempels, mi-figue mi-raisin au sujet de la préparation des siens, s’attend à un championnat avec énormément d’opposition. "L’Excelsior me semble favori. Anciens 13 s’est très bien renforcé aussi et le Royal IV a montré ses capacités la saison dernière. Je peux me tromper mais Fresh Air et Chalet devraient jouer le maintien, mais une saison est longue. Le reste jouera le ventre mou ou les play-off. Je pense au Linthout et au RPC qui sont un peu des inconnues, l’UAAE qui vient de prendre le coach Chekaba dont on sait l’ardeur défensive, Uccle qui va jouer jeune avec Loris comme coach, Braine-le-Château solidement renforcé, Braine toujours difficile à manier et Ottignies qui monte et possède une belle équipe."