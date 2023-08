Le Wallonia Tour et la ligue A de Tchalou ont fait une halte à Chaumont

Des ponts ont été créés depuis plusieurs années entre les clubs de Tchalou et Chaumont. La présence d’Arnaud Marcelis dans le staff technique de Tchalou, aussi directeur technique de la section féminine de Chaumont, favorise ces échanges. "Chaumont fait un travail de formation formidable. Nous avons intégré cette saison Léa Josevki (15 ans), venue de Chaumont, dans le noyau de notre équipe première. Elle est révélatrice de la dynamique que nous voulons mettre en place. Trois jeunes de Chaumont, Eloïse et Alexianne Belemans, ainsi que Manon Hubeau, peuvent s’entraîner une fois par semaine à Tchalou", poursuit Uge Blairon.

Entraînement des jeunes avec la ligue A

Dans le cadre du Wallonia Tour, les joueuses de ligue A entraînent les jeunes du club visité en matinée. Elles ont donné un entraînement pour les moins de 18 ans de Chaumont dans la salle du Collège Christ-Roi d’Ottignies dimanche matin.

En fin de journée, le club de Tchalou organise lors de chaque étape une rencontre de gala. "On jouait dimanche soir au Ronvau contre Appeldoorn, équipe de première division néerlandaise. Ces matchs de gala nous permettent de disputer des rencontres amicales d’un bon niveau. Il y a du public, on joue devant plusieurs centaines de personnes. On doit donc se donner à fond pour ne pas décevoir, comme s’il s’agissait d’une rencontre à enjeu."

Tchalou a remporté ce match 3-2.