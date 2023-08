La saison débute ce vendredi soir, avec Ajax Rebecq et Rebecq United qui se sont unis lors d’un mariage de raison

Si on repasse l’histoire, on se souvient qu’Ajax Rebecq qui évoluait à l’époque en nationale avait décidé de revendre son matricule et de repartir en P5 en axant son travail sur la formation des jeunes. "Notre centre de formation cartonne et fête cette saison son dixième anniversaire. On possède 120 jeunes et il y a du talent là-dedans. Certains ont sans problème le niveau de la nationale et c’est pour cette raison qu’il fallait faire quelque chose pour eux, sous peine qu’ils aillent voir ailleurs."

C’est ainsi que les deux clubs qui étaient ennemis il y a quelques années sont maintenant devenus les meilleurs amis du monde. "Ajax United Rebecq présente maintenant une équipe en N2 puis des équipes en P2 et P3 ainsi que trois équipes de vétérans qui évolueront cette saison dans la même série, ce qui est assez surprenant."

Quant à l’équipe qui évoluera en N2, entraînée par Laurent Chaidron "on veut assurer son maintien le plus rapidement possible. Il ne faut pas brûler les étapes car si nos jeunes sont bons et talentueux, ils vont manquer d’expérience et grandiront au fil de la saison. Je suis certain que plus vite on sera sauvés, plus vite ils évolueront."

"Un passage obligé"

Du côté de Rebecq United, son désormais ex-président Salvatore Giannone parle de cette fusion comme d’un "passage obligé. On commençait à vieillir et si on voulait conserver nos chances en nationale, il fallait du sang neuf. Je dirais même que ce rapprochement entre les deux clubs aurait dû se faire plus tôt car on possédait ce qu’ils n’avaient pas et inversement. Du côté de l’Ajax, la structure a toujours été bien carrée alors qu’on n’en a jamais vraiment eu."

La rivalité entre les deux clubs est désormais de l’histoire ancienne. "Cela faisait plusieurs saisons qu’il n’y avait plus de derbys en nationale mais toujours chez les vétérans, ce qui ne sera désormais plus le cas puisque si on se rencontrera toujours, ce sera sous le même nom de club."

Rayon derby, Ajax United Rebecq se consolera puisque les voisins de Braine-le-Comte, Blampain T Braine, sont montés en N2 et les deux clubs se rencontreront à Rebecq le 15 septembre lors de la troisième journée de championnat. "Je ne sais pas si on est prêts à débuter le championnat car avec les joueurs de foot et les vacanciers, c’est parfois compliqué, mais on présentera en tout cas une équipe mieux balancée et un plus gros noyau. Le temps d’apprendre à se connaître, visons d’abord le maintien puis prenons match par match et on verra où cela nous mène. Et s’il y a un coup à jouer, pourquoi pas…"

Nationale 1

De retour en N1, Mini Excel Wavre-Limal reste une bande à part

La Nationale 1, Mini Excel connaît plutôt bien pour y avoir séjourné quelques saisons "mais cela remonte à loin, remarque Ronald Michiels qui a accepté de reprendre le coaching de l’équipe. Je me souviens du titre de vice-champion en N1 avec Mini Maca qui remonte à vingt-cinq ans et force est de constater que rien n’est plus comme avant. Beaucoup d’équipes qui évoluaient à la Ligue ont migré vers l’Union belge et le niveau s’est fortement affaibli à la Ligue, la preuve avec le nombre d’équipes qui sont montées ces deux dernières saisons."

Dont Mini Excel Wavre-Limal, troisième de sa série la saison dernière en N2 comme bon nombre d’équipes. "La Ligue se cherche et doit trouver des solutions. Maintenant, je ne cache pas que c’est gai de retrouver la Nationale 1 et l’objectif premier sera de s’y maintenir."

En sachant que Mini Excel n’a pas dérogé à ses bonnes habitudes. "On aborde le premier match à Flémalle ce vendredi soir sans la moindre préparation. Des joueurs ont affilié des copains comme nous sommes dépendants du foot avec ceux qui peuvent jouer au foot en salle et ceux qui ne peuvent pas. Heureusement, l’esprit Mini Excel est toujours là mais je compte bien insuffler un peu de rigueur et de sérieux au groupe car si la qualité est là, il reste toujours ce fameux problème d’implication des joueurs. Je m’y adapte mais il y a parfois de l’exagération et c’est pour cette raison que Mini Excel reste une bande à part."

Derrière l’équipe première, le club alignera une seconde équipe en P2 qui vient de décrocher deux titres consécutifs avec en ses rangs un certain Ronald Michiels ainsi qu’une équipe en P4. Les trois équipes se succéderont sur le terrain un vendredi sur deux au centre sportif de Wavre, la N1 jouant à 21 h 15, après la P2 et avant la P4.

Un dixième anniversaire à fêter dignement pour Futsal Ramillies

Promu en Nationale 1 pour fêter comme il se doit son dixième anniversaire, Shaab Ramillies a fait très fort la saison dernière. Et qui dit anniversaire dit quelques changements puisque Shaab Ramillies est devenu MF Futsal Ramillies comme le blason du club a également changé. "Le but était de donner une nouvelle dynamique pour les dix ans du club, tout en essayant d’attirer des partenaires locaux intéressés par notre projet", précise Angelo Lentini.

Mais ce qui ne change pas, c’est la bonne ambiance qui existe dans le club, aussi bien au niveau de sa N1 que de sa P3, la seconde équipe du club championne en P4 la saison dernière. "On se connaît tous, les automatismes sont là, et c’est notre point fort."

Au niveau de l’effectif, le club s’est assuré les arrivées de Davy Balet, Narek Aramian, et salue le retour au bercail d’Amaury Docquier. "Ce sont trois bons transferts qui doivent nous permettre de viser le plus haut possible et, pourquoi pas, essayer d’accrocher une participation aux play-off. Mais le plus important reste l’amusement et le plaisir de se retrouver entre copains."

L’équipe évoluera à domicile le vendredi à 21h à la salle de Ramillies, 1h avant sa P3. Quant à la série, "on ne s’attendait pas trop à se retrouver en N1, on est super contents et c’est une belle apothéose pour nos dix ans, mais on se rend bien compte que le niveau de la Ligue n’est plus ce qu’il était. On se pose d’ailleurs des questions quant à notre avenir à la Ligue par rapport à l’Union belge."

Nationale 2B

Mini Wac Ottignies entame une saison riche en inconnues

Seule équipe du Brabant wallon versée en Nationale 2B, Mini Wac Ottignies aurait bien aimé se retrouver dans la série A. "On a demandé à la Ligue pour pouvoir changer mais sans succès, regrette Houssin Ben El Mostapha. Les déplacements s’annoncent conséquents mais on fera avec dans une série qui a complètement changé puisque de nombreuses équipes sont montées en N1 alors que d’autres arrivent de N3."

Pour les Ottintois, qui évolueront toujours à domicile aux Coquerées le vendredi à 22 h 15, cette saison sera celle de la confirmation. "La saison dernière fut celle de la découverte. C’était notre première saison à ce niveau avec des moments plus positifs que d’autres. Les débuts furent compliqués avant une belle série de résultats puis une fin de saison en roue libre, sans enjeu et sans quelques joueurs perdus en chemin. Notre noyau est maintenant plus complet, basé sur une politique qui n’a pas changé avec un maximum de jeunes de la région encadrés par notre vétéran David Lejeune (rires). On a disputé quelques matches amicaux qui se sont bien déroulés et il faudra maintenant voir sur la longueur ce que cela donne."

Nationale 3B

Wavre Family découvre la nationale

Wavre Family, c’est cette bande de copains qui n’a pratiquement fait que gagner ces dernières saisons pour accéder de la P4 à la N3 en cinq ans avec là-dedans une saison minée par le Covid. "Comme on découvre la nationale, le premier objectif sera de se sauver. Une fois que ce sera fait, pourquoi ne pas viser plus haut dans la colonne de gauche", espère Thomas Detry. L’équipe s’y est en tout cas bien préparée. "On a fait ça de façon très pro, on a recherché des sponsors car une saison en nationale coûte plus cher, on a travaillé aux équipements, on a recruté des joueurs et ajoutée deux personnes dans le staff. On a restructuré le club et nous sommes parés pour la reprise ce vendredi soir."

Samedi, le club organisera un souper pour fêter ses dernières bonnes saisons. Et pourquoi pas sa première victoire en nationale.