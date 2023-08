Deux matchs entre équipes brabançonnes pour débuter la saison en P3C

En face, Stéphane Wille, coach de Walhain B, prend ce match comme une continuité de la préparation. "On va essayer de jouer un bon match contre un adversaire de qualité. Il n’y a pas trop d’absences à dénombrer et quelques joueurs de la P2 redescendront sans doute."

La Hulpe B reçoit Incourt B pour le deuxième duel 100% brabançon de cette journée inaugurale. Youssef El Baroudi, le T1 des visités, ne sait pas trop à quoi s’attendre: "Je ne connais pas du tout Incourt B même si je pense qu’il peut s’agir d’un adversaire abordable."

Même son de cloche pour le mentor incourtois Eddy Eale qui incorpore toujours quelques nouveaux joueurs dans son noyau.

Rixensart B se rend, pour sa part, au Polonia Limelette. L’entraineur, Lorenzo Richiusa, s’attend à un match physique: "On sait que c’est toujours difficile là-bas. À nous d’imposer notre jeu tout en répondant physiquement à l’impact qu’ils mettront. On veut faire aussi bien que l’année dernière et donc ce serait bien de commencer par une victoire même si on a quelques joueurs absents (vacances)."

Ittre B a pour sa part un premier match compliqué puisque les Ittrois se rendent à Stockel B qui était en P2 la saison dernière.

Stéphanois B accueille Saint-Josse B avec confiance après une bonne préparation. "Les matchs amicaux ont été bons avec un jeune groupe de qualité. Je pense qu’on peut donc faire un bon résultat ce dimanche", indique Gregory Garcia qui a pris les rênes de l’équipe cette saison.

Ottignies et Sébastien Eggerickx se rendent eux dans la capitale pour défier Evere B. "Il y aura peut-être quelques joueurs de la P1 qui viendront renforcer notre adversaire. La tâche s’annonce ardue car on est encore en rodage avec un nouveau projet et une toute nouvelle jeune équipe."